Una alto cargo del PP de la Sanidad extremeña oposita a una plaza de enfermera ante un tribunal nombrado por su jefe directo

Se trata de la gerente del área de salud de Cáceres, Encarnación Solís, una alto cargo en el Gobierno de María Guardiola y, además, concejala del PP en Cáceres. Su cometido como cargo de confianza es el de dirigir y coordinar los recursos asistenciales de la sanidad pública
A no ser que no queramos a trabajadores en política, está zagala tendrá que buscarse la vida para cuando se termine su paso por la política no?
jajajajajajajaj
Es de Derechas. Que se vaya al Sector Privado, ¿no? ¿Qué coño hace una derechista pillándose un trabajo de maldita funcionaria pública, ineficiente, viviendo de los impuestos de todos los españoles, etcétera? Se vaya a una Clínica Quirón y siga el proceso de contratación estándar, como todas, y si es la mejor y su meritocracia lo permite, que trabaje de enfermera. En el Sector Privado.
Que luego me llaman a mí "hipócrita" por comprarme un Mac con mi salario siendo rojo, sabe o qué primo.