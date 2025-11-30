Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”

Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia y miembro del reducidísimo núcleo duro de Mazón en la Generalitat, puso reparos para emitir una orden de confinamiento en la tarde del 29 de octubre de 2024 ante el riesgo de rotura de la presa de Forata tras ser consultado sobre esa posibilidad, por la exconsellera Salomé Pradas a las 19.36 horas. Según ha podido confirmar Levante-EMV por varias fuentes, García desaconsejó esa opción a Pradas, mando único de la emergencia en esos momentos, por ser un "lío jurídico"...