Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”

Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”

Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia y miembro del reducidísimo núcleo duro de Mazón en la Generalitat, puso reparos para emitir una orden de confinamiento en la tarde del 29 de octubre de 2024 ante el riesgo de rotura de la presa de Forata tras ser consultado sobre esa posibilidad, por la exconsellera Salomé Pradas a las 19.36 horas. Según ha podido confirmar Levante-EMV por varias fuentes, García desaconsejó esa opción a Pradas, mando único de la emergencia en esos momentos, por ser un "lío jurídico"...

5 comentarios
#1 tierramar
Otra consecuencia mortal de que en España a politicos se meten los más vagos e incapaces de la clase.
Gry #2 Gry
Los "líos jurídicos" jamás han detenido a los políticos españoles cuando se trata de "torcer" las reglas en su beneficio o el de sus allegados y muchas leyes encima contemplan explícitamente situaciones de emergencia como causa justificada para saltarselas.
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
A parte de que no tiene sentido pornerse a valorar eso en una emergencia, cabe destacar que el asesor es economista. xD Mientras que Pradas, la que pregunta, es la licenciada en derecho.
pitercio #5 pitercio *
Entre prohibir salir a la calle y aconsejar a la gente que se suba un sitio alto hay tres pueblos de distancia.
#4 Tecar
La mayoría de los políticos son incompetentes manifiestos que responden a una red clientelar que les proporciona la sopa boba de la que se alimentan.
Es por lo que hay una cosa que siempre temen por encima de todo: los acontecimientos.
