Altares mitraicos raros encontrados en Escocia se exhiben por primera vez [Eng]  

Dos altares mitraicos excepcionalmente raros y bellamente tallados, hallados en Inveresk, East Lothian, Escocia, se exhiben por primera vez . No solo son los únicos altares romanos hallados en Escocia, sino que se encuentran entre los mejores ejemplos de escultura romana en la Britania romana. Además, son excepcionalmente antiguos, ya que fueron realizados en la década de 140 d. C., durante la reocupación del sur de Escocia por Antonino Pío, mientras que la mayoría de los demás materiales arqueológicos relacionados con el culto a Mitra en Brita

Asimismov
El mitraísmo fue muy popular entre los legionarios romanos, "fue" una religión con jerarquía y que a mí entender es precursora de las jerarquías cristianas y en particular después del Concilio de Nicea.
Imag0
Tremenda calidad de fotos, se agradece que no sean miniaturas de 300x600 px
