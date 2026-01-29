edición general
1 meneos
2 clics

La alta velocidad acumula más de 80 limitaciones a la velocidad "estáticas" desde la tragedia de Adamuz y la red convencional supera las 900

Los límites temporales a la velocidad (LTV) están a la orden del día, y entre medias, tienen lugar imprevistos como la borrasca Kristin que presionan aún más un sistema ya de por sí encorsetado y con dificultades para cumplir con una de sus mejores famas: la puntualidad. Porque cuando los empleados (generalmente maquinistas) denuncian algún tipo de incidencia en las vías (como baches, vibraciones, o roturas), se pone en marcha un protocolo que limita la velocidad en el tramo señalado hasta que un equipo técnico de Adif inspeccione la vía.

| etiquetas: alta velocidad , acumula , limitaciones , velocidad , imprevistos
1 0 0 K 11 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
Alta velocidad limitada a baja velocidad.. pero la siguen cobrando como si fueras a 300km/h :-D :-D
0 K 12
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
jodo, como se nota cuando se han puesto a currar en serio eh
0 K 8

menéame