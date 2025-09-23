edición general
6 meneos
14 clics
Alquiler de vivienda protegida: para rentas superiores a la media y a precio de mercado

Alquiler de vivienda protegida: para rentas superiores a la media y a precio de mercado

Varias comunidades, con Madrid a la cabeza, marcan ingresos mínimos para arrendar vivienda protegida que en algunos casos llegan a superar los 2.000 euros mensuales y máximos de hasta 90.000 euros.

| etiquetas: vivenda , vivenda protegida , alquiler
5 1 0 K 55 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 55 actualidad
#1 PerritaPiloto
La trampa es que tienen garaje y gimnasio y además poscina, así que son más caras por servicios que no son esenciales. Y que igual no necesitas o prefieres consumir en otro establecimiento. Tienen una comunidad alta porque tienen portero, gimnasio, y a veces vigilante.

Pero vamos, que aunque sean alquiler protegido sabemdo que en pocos años van salir al mercado libre de todas maneras.
0 K 9
#2 PerritaPiloto
#1 Eto las viviendas nuevas que se están construyendo para alquiler. Los oídos de particulares que alquilan a través de la unidad de Madrid tienen un precio mensual igual al de otras viviendas en la zona en la que se encuentran.
0 K 9
berkut #4 berkut
#1 No veo sentido que viviendas con todos esos pluses premium tengan la etiqueta de "social" en una zona tensionada como Getafe.

Que pongan más gimnasios municipales o piscinas en el barrio.
0 K 10
ChatGPT #5 ChatGPT *
#4 opinio igual, la vivienda social ha de ser básica. No tiene sentido disparar su coste por lujos que no son básicos.
Los lujos, al mercado libre, si quieres y puedes pagarlos
0 K 10

menéame