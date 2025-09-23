·
Alquiler de vivienda protegida: para rentas superiores a la media y a precio de mercado
Varias comunidades, con Madrid a la cabeza, marcan ingresos mínimos para arrendar vivienda protegida que en algunos casos llegan a superar los 2.000 euros mensuales y máximos de hasta 90.000 euros.
#1
PerritaPiloto
La trampa es que tienen garaje y gimnasio y además poscina, así que son más caras por servicios que no son esenciales. Y que igual no necesitas o prefieres consumir en otro establecimiento. Tienen una comunidad alta porque tienen portero, gimnasio, y a veces vigilante.
Pero vamos, que aunque sean alquiler protegido sabemdo que en pocos años van salir al mercado libre de todas maneras.
0
K
9
#2
PerritaPiloto
#1
Eto las viviendas nuevas que se están construyendo para alquiler. Los oídos de particulares que alquilan a través de la unidad de Madrid tienen un precio mensual igual al de otras viviendas en la zona en la que se encuentran.
0
K
9
#4
berkut
#1
No veo sentido que viviendas con todos esos pluses premium tengan la etiqueta de "social" en una zona tensionada como Getafe.
Que pongan más gimnasios municipales o piscinas en el barrio.
0
K
10
#5
ChatGPT
*
#4
opinio igual, la vivienda social ha de ser básica. No tiene sentido disparar su coste por lujos que no son básicos.
Los lujos, al mercado libre, si quieres y puedes pagarlos
0
K
10
#3
pedromoralesnn_62a8fccf7
Criminal
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
