Alquiler Seguro coge el micro: gestiona cuatro emisoras de Onda Cero y Europa FM con las que factura un millón de euros

"Nos gusta la radio". Es el motivo que exhibe el consejero delegado de Alquiler Seguro, David Caraballo, cuando se le pregunta por qué el grupo inmobiliario lleva desde 2017 dedicado a gestionar emisoras de radio locales. En ese año creó La Radio Que Viene SL, que gestiona cuatro: Onda Cero Madrid Sur y Onda Cero Jaén, así como Europa FM Madrid Sur y Europa FM Jaén. Todas ellas pertenecen al grupo Atresmedia.