·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5994
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
5135
clics
Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]
7218
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
4462
clics
El truco más escalofriante del cine en “Doce hombres sin piedad” no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado
4781
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
más votadas
742
El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York [ENG]
484
Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó
734
"La fiscal Almudena Lastra es la principal responsable de que no se hayan investigado las residencias de Madrid"
444
Mamdani desafía a Trump: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, y desde esta noche, la gobierna un inmigrante”
508
Al menos 26 multimillonarios han gastado millones de dólares para intentar evitar que Mamdani se convierta en el próximo alcalde de Nueva York [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
38
clics
Alquilar en Madrid o Barcelona ya es más caro que en Londres, París o Roma pero los salarios son hasta un 20% menos que en UK
La vivienda en España se ha convertido en una bomba social a punto de estallar. Si es que no lo ha hecho ya.
|
etiquetas
:
alquilar
,
madrid
,
barcelona
,
caro
,
londres
,
parís
,
roma
,
salarios
21
5
0
K
128
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
5
0
K
128
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
doppel
*
pedro tiene la solución pero sólo la aplicará si gana las próximas elecciones. También derogará la ley mordaza. Pero tenéis que votarlo si no os comeréis 4 mierdas.
6
K
72
#9
SeñorPresunciones
#2
Nah, seguro que con Vox y los trozos queden del PP se soluciona todo.
1
K
21
#11
fremen11
#2
Eh!! Qué en Madrid es el Perro el que vende la vivienda social a los fondos buitre, a qué sí?.....
2
K
24
#5
elTieso
El 73% de la población vive en casas en propiedad. No va a estallar nada, los perjudicados aún son muy pocos.
3
K
42
#6
EISev
#5
y muchos de los que no, por ejemplo divorciados que se quedan sin casa o jóvenes que aún no se han independizado, tiran de la red familiar, o viviendo con sus padres o pidiéndoles ayuda para pagar facturas
Y los que no tienen ese recursos, por ejemplo inmigrantes o pobres de solemnidad, tampoco les interesan a los políticos
0
K
14
#4
Mk22
La legislatura de la vivienda.
1
K
20
#10
vicus.
No te vayas a currar al estranjero que está todo más caro, medecien en el meneame..
0
K
19
#1
Javi_Pina
Hasta o desde?
0
K
10
#3
kreepie
Ciudades de la auténtica libertaz.
0
K
10
#7
Tailgunner
Sí, un 20% menos que en uk... ya quisiéramos que sólo fuera un 20% que en uk...
0
K
7
#8
SegarroAmego
*
Y encima tener que lidiar con balaseras y segarros casi a diario
0
K
6
#12
Einwanderer
#8
Hay cosas peores. como una mierda racista.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y los que no tienen ese recursos, por ejemplo inmigrantes o pobres de solemnidad, tampoco les interesan a los políticos