Alquilar en Madrid o Barcelona ya es más caro que en Londres, París o Roma pero los salarios son hasta un 20% menos que en UK

La vivienda en España se ha convertido en una bomba social a punto de estallar. Si es que no lo ha hecho ya.

doppel
pedro tiene la solución pero sólo la aplicará si gana las próximas elecciones. También derogará la ley mordaza. Pero tenéis que votarlo si no os comeréis 4 mierdas.
SeñorPresunciones
#2 Nah, seguro que con Vox y los trozos queden del PP se soluciona todo.
fremen11
#2 Eh!! Qué en Madrid es el Perro el que vende la vivienda social a los fondos buitre, a qué sí?.....
elTieso
El 73% de la población vive en casas en propiedad. No va a estallar nada, los perjudicados aún son muy pocos.
EISev
#5 y muchos de los que no, por ejemplo divorciados que se quedan sin casa o jóvenes que aún no se han independizado, tiran de la red familiar, o viviendo con sus padres o pidiéndoles ayuda para pagar facturas

Y los que no tienen ese recursos, por ejemplo inmigrantes o pobres de solemnidad, tampoco les interesan a los políticos
Mk22
La legislatura de la vivienda.
vicus.
No te vayas a currar al estranjero que está todo más caro, medecien en el meneame..
Javi_Pina
Hasta o desde?
kreepie
Ciudades de la auténtica libertaz.
Tailgunner
Sí, un 20% menos que en uk... ya quisiéramos que sólo fuera un 20% que en uk...
SegarroAmego
Y encima tener que lidiar con balaseras y segarros casi a diario
Einwanderer
#8 Hay cosas peores. como una mierda racista.
