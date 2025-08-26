edición general
Alquilar una habitación ya cuesta lo mismo que un piso entero hace 10 años

Una habitación en un piso compartido en Madrid o Barcelona hoy cuesta más de 500 euros. En Valencia y Málaga, supera los 400 euros.

2 comentarios
Connect #1 Connect
Me sale Muro de Pago
Si no se pueden enviar Tweets, tampoco se debería menear solo titulares.
#2 Icelandpeople
#1 Yo lo estoy viendo entero.
