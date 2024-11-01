edición general
9 meneos
41 clics
Alojando una web en un vapeador desechable [eng]

Alojando una web en un vapeador desechable [eng]

Como alojar una web en el microcontrolador de un vapeador desechable. Usando un chip PUYA C642F15, identificado como PY32F002B, que tiene 24 KB de almacenamiento flash y 3 KB de RAM

| etiquetas: web , hosting , vaper
8 1 0 K 110 tecnología
6 comentarios
8 1 0 K 110 tecnología
#3 Suleiman
Para la cantidad de cosas que se puede usar este tipo de inventos....
1 K 30
Khadgar #4 Khadgar
#3 Ejecutar un servidor web, destrozarte los pulmones... las posibilidades son infinitas.
0 K 16
powernergia #5 powernergia
Parece que el aparato ahora está vapeando:

"503 Service Temporarily Unavailable"
1 K 20
Khadgar #1 Khadgar
Si la gente de hace cien años viajase al presente y viese qué consideramos desechable nos encorrian a gorrazos. :roll:
0 K 16
pip #6 pip
#1 ¿100 años? Mi ZX81 tenía 1KB de RAM, aquí estamos desechando 3KB de RAM y 24KB de Flash a la basura. Me da un mal.
0 K 11
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Si no corre el Doom no vale la pena.
0 K 9

menéame