edición general
10 meneos
19 clics
Almeida pide no dar de comer a las palomas par evitar plagas

Almeida pide no dar de comer a las palomas par evitar plagas

Así lo ha trasladado el alcalde madrileño después de que ayer durante un acto le cayera en la cabeza una cagada de paloma.

| etiquetas: almeida , palomas , plaga , madrid
10 0 0 K 110 politica
17 comentarios
10 0 0 K 110 politica
Comentarios destacados:    
Arzak_ #3 Arzak_
Las palomas piden no dar de comer a los Almeidas para evitar plagas en Madrid. 8-D
6 K 92
Moderdonia #8 Moderdonia
- Mamá, dame pan para las palomas.
- No queda, hijo, cómetelas sin pan.
3 K 60
#10 davidvsgoliat
Puro revanchismo
2 K 46
vicus. #2 vicus.
xD xD No deis de comer a las palomas, comen demasiado y les da diarrea :clap:
1 K 32
O.OOЄ #15 O.OOЄ
Todos sabemos que si lo hubiera dicho Carmena habrían salido hordas de cayetanas a dar de comer en todos los parques de Madrid como acción de rebeldía.
2 K 30
#12 joseac
En mi edificio están todo el día en el tejado, hace poco subió un albañil y comentó que estaban atascados varis desagües por la mierda que cagan... {0x1f620} {0x1f620} ....
2 K 30
#13 Lusco2 *
#12 Habéis probado a poner un búho espanta palomas?. Creo que en tu edificio os falta iniciativa vecinal, os podéis llevar al señor del cuarto en el mío, porfa!!
0 K 7
Jaime131 #1 Jaime131
Que yo sepa, ya está prohibido.
1 K 25
cromax #6 cromax
#1 está prohibido yo creo que en todas las grandes ciudades.
Aquí la ordenanza municipal de Zaragoza en ese sentido

www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/4523
2 K 41
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#6 lo de Zaragoza en la plaza del Pilar cuando podias darles de comer era plaga.. y la pasta que costo renovar toda la fachada y tejado de la basilica lo pagamos entre todos..

Aun me acuerdo de peque, que tengo fotos de yo dentro de un enjambre de palomas :-D
0 K 8
#14 unocualquierax
#1 #6 #7 #9
Está prohibido en muchísimas ciudades, pero por desgracia en muchas de ellas lo toleran, sobre todo en las zonas turísticas.
En ciudades del extranjero he visto carteles recordando la prohibición y avisando de que transmiten enfermedades.
En Barcelona, en la plaza de Catalunya por ejemplo, puedes ver a niños rodeados de palomas, llenas de parásitos, dándoles de comer.
0 K 8
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#1 No está de más que las autoridades pidan que los ciudadanos cumplan la normativa.
0 K 11
vicus. #16 vicus.
Las mejores cagadas de palomas diarreicas, las de Madrid
0 K 19
Aguarrás #17 Aguarrás
¿Y a los gaviotos?. A esos les damos de comer, nos roban directamente y no dice nada el señor alcalde. ¬¬
0 K 13
#5 DenisseJoel
«Lo siento, pero no provoqué que la paloma me cagara. Lo digo porque vi un X suyo muy indignada con el hecho de que se le prestara atención a que le había cagado una paloma en la cabeza al alcalde. Oiga, yo no busqué que me cagara la paloma», ha advertido.

Este hombre debería ser líder nacional del PP. Con entrenamiento, podría llegar a superar a Rajoy como humorista.
0 K 11
lonnegan #4 lonnegan *
Que las esterilicen  media
0 K 11
#11 Leon_Bocanegra
Cuanto rencor :troll:
0 K 10

menéame