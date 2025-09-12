Almeida lamenta haber sido "deshumanizado" por parte de quienes transforman la situación en Gaza en "lema político"

Almeida ha reiterado que nunca ha visto "una oleada de insultos, de descalificaciones" como la que ha tenido que sufrir en redes sociales en los últimos días, desde que dijera que en su opinión, y según el concepto jurídico, en Gaza no hay genocidio. "Aquellos que defienden los derechos humanos de forma tan encendida y apasionada, sin embargo, niegan la libertad de poder opinar, algo particularmente grave en los tiempos que vivimos, cuando se cancela el debate de aquel que piensa diferente"
No, máquina, más bien pareciese que te gustaría poder negarles a los demás el que puedan opinar sobre lo que tú vas declarando
La relatora de la ONU para Palestina, dice que es un genocidio. Y hay bastante consenso... éste que le gusta dar medallitas a los judíos, no parece que sea alguien muy imparcial con el tema.