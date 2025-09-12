edición general
Almeida lamenta haber sido "deshumanizado" por parte de quienes transforman la situación en Gaza en "lema político"

Almeida ha reiterado que nunca ha visto "una oleada de insultos, de descalificaciones" como la que ha tenido que sufrir en redes sociales en los últimos días, desde que dijera que en su opinión, y según el concepto jurídico, en Gaza no hay genocidio. "Aquellos que defienden los derechos humanos de forma tan encendida y apasionada, sin embargo, niegan la libertad de poder opinar, algo particularmente grave en los tiempos que vivimos, cuando se cancela el debate de aquel que piensa diferente"

CerdoJusticiero
"Tarado descubre que si dice subnormalidades en las RRSS va a haber gente que le diga que es subnormal, capítulo MMMDCXLIII."
PerritaPiloto
Los derechos humanos no son un lema político.
DDJ
"niegan la libertad de poder opinar"

No, máquina, más bien pareciese que te gustaría poder negarles a los demás el que puedan opinar sobre lo que tú vas declarando
yoma
El que siembra vientos, recoge tempestades.
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Si no paras de salir, como te niegan la libertad de opinar?

La relatora de la ONU para Palestina, dice que es un genocidio. Y hay bastante consenso... éste que le gusta dar medallitas a los judíos, no parece que sea alguien muy imparcial con el tema.
Khadgar
Tus declaraciones son las que te han deshumanizado. Después de miles de asesinatos en Gaza, decir que no hay un genocidio es lo que te ha deshumanizado.
ur_quan_master
Si te declaras partidario se un genocidio te estás deshumanizando tú mismo. :roll:
Asnaeb
Poco me parece.
yukatan
es que no hay libertad de poder opinar si opinas bazofia... lo siento. Esto no es si la tortilla mejor con cebolla o sin cebolla. No eres libre de opinar bazofia y nadie tiene que respetar tu bazofia. Seguro que un pedofilo opina que tener sexo con niños es muy gratificante.
