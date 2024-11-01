Almeida entrega a Ayuso la Venta del Batán para que organice ferias, corridas de toros con muerte y visitas escolares

La Comunidad de Madrid se queda con la gestión y el uso de la Venta del Batán, el espacio dedicado al mundo taurino que el Ayuntamiento de Madrid tenía en la Casa de Campo y que ha sido cedido sine díe al Gobierno de Ayuso para la organización de eventos relacionados con los toros, incluyendo corridas con muerte. La figura legal que ha empleado el Gobierno de Almeida para esta cesión es la de la mutación demanial subjetiva sin transferencia de titularidad, una forma de traspaso que no implica intercambio monetario ninguno....