Almeida aprueba en solitario el "blindaje y transformación" de las Damas Apostólicas con la construcción de 11 edificios

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, provisionalmente, el proyecto para blindar y definir las condiciones urbanísticas que permitirán la revitalización del Noviciado de las Damas Apostólicas, ubicado en el paseo de La Habana, 198 (Chamartín), que contempla la construcción de 11 edificios. Han votado en contra Más Madrid, PSOE y Vox, calificándolo de «salvajada» y «una sentencia de muerte» para «el segundo pulmón verde del distrito».