Almeida admite ahora que "el síndrome postaborto no es una categoría científica reconocida"

El alcalde de Madrid rectifica sus declaraciones de los últimos días, en las que respaldaba la iniciativa de VOX y pedía que a todas las mujeres se las informara sobre los efectos del "trauma postaborto".
- alivio.
- descanso.
- propósito de que no te vuelva a pasar.
- preocupación por cómo pagas si has pedido prestado para gastos.
- que no se entere nadie que tú no quieras.
- contar cómo te va, si te sale de la chirla.
Ellos son los que tienen equipos pendientes de las evidencias científicas, sus protocolos, sus comités de ética y todo lo que es necesario. Es absurdo y contraproducente que los políticos se pongan a decidir nada de eso.