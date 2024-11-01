edición general
Almeida admite ahora que "el síndrome postaborto no es una categoría científica reconocida"

El alcalde de Madrid rectifica sus declaraciones de los últimos días, en las que respaldaba la iniciativa de VOX y pedía que a todas las mujeres se las informara sobre los efectos del "trauma postaborto".

#4 Jarod_mc
gobernados por subnormales y chorizos reflejo de la sociedad
4 K 49
#6 angelitoMagno
El PP está intentado usar lo de los ex-ministros puteros y los fallos de las pulseras anti agresiones para debilitar al PSOE en uno de sus puntos fuertes, que es el voto de las mujeres. Se habrán dado cuenta de que mantener postura anti interrupción del embarazo no les conviene electoralmente, por lo que toca recoger cable.
 media
2 K 41
#8 pitercio
El síndrome consiste fundamentalmente en:
- alivio.
- descanso.
- propósito de que no te vuelva a pasar.
- preocupación por cómo pagas si has pedido prestado para gastos.
- que no se entere nadie que tú no quieras.
- contar cómo te va, si te sale de la chirla.
1 K 33
#3 Thornton
Lo suyo sí que debería estudiarse en las Facultades de psicología.
0 K 20
#17 Ratoncolorao
Tiene cojones que un tío que reconoció en público que ni sabe hacerse un huevo frito se atreva a darle lecciones a las mujeres de cómo se tienen que sentir.
0 K 20
#11 XtrMnIO
Ah que es mentira.
0 K 13
#10 BurraPeideira_
Almeida sabe de lo que habla, a él lo intentaron abortar.
0 K 12
#7 pip
Bueno, un poco de sentido común, menos mal. El asunto es muy claro, son lo médicos y solamente los médicos los que tienen que determinar de que riesgos hay que informar en una intervención. Punto.

Ellos son los que tienen equipos pendientes de las evidencias científicas, sus protocolos, sus comités de ética y todo lo que es necesario. Es absurdo y contraproducente que los políticos se pongan a decidir nada de eso.
0 K 12
#9 Dene
#7 no es sentido común, es presion. si no hay presion cuelan cualquier barbaridad por motivos ideologicos
0 K 12
#13 apetor
#9 Heh, como que la presion politico-ideologica no va, precisamente, en el otro sentido, censurando y evitando debate de cosas que SI pueden ser. Goto #12.
0 K 8
#12 apetor
#7 Si, pero ay del medico que ose a sacar el tema siquiera; como que no hay politizacion y falta de libertad en todos esos no-debates.
0 K 8
#2 laruladelnorte
Todas las barbaridades excepto esa son verdaderas... :clap:
0 K 10
#14 Javi_Pina
Pobrecito, dejadlo tranquilo ya tiene suficiente con su "sindrome carapoller"
0 K 10
#5 josejon
Comprendo que un cargo público no puede saberlo todo sobre cualquier cosa, pero tendrán a su servicio, y con paga, a consejeros, concejales entendidos en la materia a su cargo, y ya por las alturas hasta ministros sabios en lo suyo. Incluso, si no, puede sacar dinero de algún presupuesto para contratar a expertos y asesorarse eventualmente sobre cualquier asunto específico, ¿o no?
0 K 10
#15 Bravok1
Bueno lo de siempre, reculando como viboras.... son escoría y moriran siendo escoria humana.
0 K 7
#16 Borgiano
El titular que has puesto con el de la noticia se parecen como un huevo a una castaña.
0 K 7
#18 lordban
Tampoco está la depresión postvacacional denominada como tal y bien que nos deprimimos al volver al curro. No confundir que no exista la categorización oficial de una referencia coloquial con que el efecto en sí exista o no. Traumas, depresiones y síndromes puedes tenerlos por cualquier chorrada, obviamente por abortar también. Que sea habitual o no ya es otro tema.
0 K 7

