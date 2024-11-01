edición general
Almeida adjudica 1,8 millones a la NFL por el partido de Madrid para publicitarse en EEUU, su "primer mercado turístico"

Almeida adjudica 1,8 millones a la NFL por el partido de Madrid para publicitarse en EEUU, su "primer mercado turístico"

Al patrocinio público del evento por parte del Ayuntamiento de Madrid se une el apoyo del Gobierno de Ayuso, que sumará otros 1,5 millones de euros de patrocinio (IVA incluido en este caso) para el desembarco de la NFL en España.

Chinchorro #1 Chinchorro
No es magia, son tus impuestos, madrileño.

:troll:
frg #7 frg
#1 ¡Está lloviendo!
juliusK #12 juliusK
#1 son tus impuestos madrileño POBRE.
Chinchorro #13 Chinchorro
#12 "Buah, en Madrid lo tenemos todo... museos, musicales, estadios enormes, los mejores conciertos..."
"Qué guay! Has ido a ver todo eso?"
"Qué va, no tengo dinero".
#5 laruladelnorte
El precio del contrato es de 1,5 millones de euros, a los que se suman 315.000 de IVA hasta alcanzar los 1.815.000 euros citados. El consistorio incluye entre sus justificaciones los retornos que calcula para la ciudad tanto en beneficios económicos para la ciudad, “fundamentalmente en el sector servicios”, estimados en 9.187.500 euros, y un retorno publicitario de 7.185.000, “unas estimaciones muy conservadoras”, asegura el texto municipal pese a que no se incluye ningún desglose ni explicación de cómo se han calculado estas cifras.

Esto me recuerda al cuento de la lechera. :foreveralone:
devilinside #11 devilinside
#5 Las cuentas de siempre. Va a dejar un gritón de euros
#9 pirat *
Pero esto no es malversación.
Cumplir tu programa electoral y consultar a la ciudadanía, vamos democracia, sí.
Bueno si lo hacemos la gente de bien como en València y la lengua propia, está bien, aunque acabamos pasándonos por el arco los resultados que no nos gustan, pues el objetivo es acabar con la lengua propia.
skaworld #4 skaworld *
Por fin Madrid puede entrar en el circuito deportivo internacional, que se notaba bastante la falta de referentes deportivos de talla mundial que pusiesen a la ciudad en el mapa.

Y menos bromas, que todos estamos esperanzados con este movimiento, es posible que lanzando los balones con la mano, Almeida deje de dar su tradicional balonazo
www.youtube.com/watch?v=nBPSmo7hsPk
www.youtube.com/watch?v=Ua64_DG02EU
devilinside #10 devilinside
#4 Siuuuu. Pero el problema es que aquí el balonazo no va a ir a la cara de un niño, sino a un deffensive tacke de 1,90 y 120 kilos de peso, con muy mala hostia. Qué ganas tengo de verlo
#2 omega7767
f1, nfl ...¿que es lo siguiente? ¿sumo?
oghaio #6 oghaio
#2 cualquier cosa, siempre que dé una buena comisión, faltaría más.
frg #8 frg *
#2¡ La Copa América! :troll:
#3 Kikoncito
Bueno al menos el carapolla no lo ha gastado en Toldos.
