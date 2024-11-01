Almeida adjudica 1,8 millones a la NFL por el partido de Madrid para publicitarse en EEUU, su "primer mercado turístico"

Al patrocinio público del evento por parte del Ayuntamiento de Madrid se une el apoyo del Gobierno de Ayuso, que sumará otros 1,5 millones de euros de patrocinio (IVA incluido en este caso) para el desembarco de la NFL en España.
| etiquetas: almeida , adjudica , millones , nfl , turístico
"Qué guay! Has ido a ver todo eso?"
"Qué va, no tengo dinero".
Esto me recuerda al cuento de la lechera.
Cumplir tu programa electoral y consultar a la ciudadanía, vamos democracia, sí.
Bueno si lo hacemos la gente de bien como en València y la lengua propia, está bien, aunque acabamos pasándonos por el arco los resultados que no nos gustan, pues el objetivo es acabar con la lengua propia.
Y menos bromas, que todos estamos esperanzados con este movimiento, es posible que lanzando los balones con la mano, Almeida deje de dar su tradicional balonazo
www.youtube.com/watch?v=nBPSmo7hsPk
www.youtube.com/watch?v=Ua64_DG02EU