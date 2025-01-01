edición general
Almeida se abre a dejar la alcaldía de Madrid en 2027 por su paternidad: "Igual quiero cambiar de trabajo, es lícito"

El primer edil, todavía de baja por el nacimiento de su primogénito, confiesa en una entrevista en El Mundo que sus prioridades han cambiado con su actual situación familiar, que nadie es "imprescindible" y que a su vuelta a Cibeles -prevista para septiembre- será dedicando menos horas a su labor institucional

#3 Marisadoro *
No te preocupes José Luis, que ya está Mario Vaquerizo calentando. No van a notar la diferencia.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Le doy la razón, el sueldo de alcalde de la capital del reino no está bien pagado es mejor centrarse en la familia que los enanos crecen rápido.

Fijaros en Canteli, el exige mucho y a cualquier hora, por eso paga bien a los concejales
www.meneame.net/story/canteli-pp-oviedo-sobre-subida-sueldo-concejales
victorjba #4 victorjba
#1 Pues Almeida no ha crecido ni un tantico así xD
Kantinero #2 Kantinero
Pobre criatura, que culpa tendrá!
