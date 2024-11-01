edición general
"¡Allá vamos!", dice Trump después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante la noche [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó un tono críptico el miércoles después de que drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco durante la noche y fueron derribados. "¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos!", dijo en sus redes sociales, sin dar más detalles. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó previamente que Trump hablaría con su homólogo polaco, Karol Nawrocki, el miércoles sobre la situación. No está claro si esa llamada tuvo lugar antes de la publicación de Trump.

Hay muchos países con una necesidad de guerra para desviar sus problemas internos. Estados Unidos y Francia los más interesados y los que más están apretando. Esto no tiene buena pinta.

Pero lo de que se caiga un dron en suelo polaco, que no es un ataque si no una caída de un aparato desviado de su objetivo, para provocar una guerra a escala europea, suena a excusa.
Don_Pixote
#6 un dron no
19..

Y dale con las ganas de guerra de los demás , cuando el único que ha iniciado una campaña militar es Rusia :popcorn:

Ahora Rusia intenta librar una guerra híbrida a ver que pasa , cuánto tiene que meter la puntita para que haya una escalada o no. Ya que ambas benefician a Rusia.
suppiluliuma
"... me voy a poner muy rojo y se me va a hinchar una vena. Ya lo veréis. En dos semanas. Esta vez sí. Lo juro." concluyó el mandatario americano al terminar la rueda de prensa.

Después de su salida de la habitación se oyó, a lo lejos: "¿qué apostáis a que estos pringados se lo han creído otra vez?".
Atusateelpelo
Polonia invoca el articulo 4 de la OTAN ¿para que? ¿Van a atacar a Rusia? ¿A defenderse de que? ¿De unos drones que sobrevuelan camino a Ucrania y que ya los han derribado los polacos?

Que ganas tienen algunos de que se lie mucho mas gorda de lo que es...
Paladio
Donald Trump, el "pacífico", según Alejandro Cao de Benos.
elgato79
hay tenido mas de una excusa valida y no válida oara meterse en caliente. dudo que hagan un cambio tan radical a estas alturas. Salvo que lo de Francia a sus hospitales sea en linea de esto con la OTAN y ahi no se salva nadie
Don_Pixote
En dos semanas nos dice a dónde vamos xD
luckyy
Me suena al "a por ellos, oh eh"!!!del fascio patrio
