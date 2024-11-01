"¡Allá vamos!", dice Trump después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante la noche [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó un tono críptico el miércoles después de que drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco durante la noche y fueron derribados. "¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos!", dijo en sus redes sociales, sin dar más detalles. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó previamente que Trump hablaría con su homólogo polaco, Karol Nawrocki, el miércoles sobre la situación. No está claro si esa llamada tuvo lugar antes de la publicación de Trump.
Pero lo de que se caiga un dron en suelo polaco, que no es un ataque si no una caída de un aparato desviado de su objetivo, para provocar una guerra a escala europea, suena a excusa.
19..
Y dale con las ganas de guerra de los demás , cuando el único que ha iniciado una campaña militar es Rusia
Ahora Rusia intenta librar una guerra híbrida a ver que pasa , cuánto tiene que meter la puntita para que haya una escalada o no. Ya que ambas benefician a Rusia.
Después de su salida de la habitación se oyó, a lo lejos: "¿qué apostáis a que estos pringados se lo han creído otra vez?".
Que ganas tienen algunos de que se lie mucho mas gorda de lo que es...