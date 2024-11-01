"¡Allá vamos!", dice Trump después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante la noche [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó un tono críptico el miércoles después de que drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco durante la noche y fueron derribados. "¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos!", dijo en sus redes sociales, sin dar más detalles. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó previamente que Trump hablaría con su homólogo polaco, Karol Nawrocki, el miércoles sobre la situación. No está claro si esa llamada tuvo lugar antes de la publicación de Trump.