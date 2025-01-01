'Alien Earth': depredadores espaciales de capitalistas terrícolas

El creador de la serie Fargo, Noah Hawley, se atreve a hacer lo mismo con Alien y carga las tintas contra las grandes empresas tecnológicas y sus extravagantes accionistas. El resto es un mata-mata. Dice Hawley que ha querido solo inspirarse en las dos primeras de la saga, pero parece que se ha fijado más en a segunda. Al menos, como detalle original, ha querido rescatar el retrofuturismo de los 80 y, con una cámara ARRI Alexa LF ha reproducido la fotografía limpia de aquellos años. Tanto, que es lo mejor de la serie.