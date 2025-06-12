edición general
3 meneos
14 clics
Alicante podría convertirse en un yacimiento paleontológico referente en el mundo: "Este patrimonio se tiene que valorar"

Alicante podría convertirse en un yacimiento paleontológico referente en el mundo: "Este patrimonio se tiene que valorar"

Un equipo de investigadores descubre fósiles de vertebrados y plantas de hace más de 220 millones de años en Elche, Agost, Tibi y Biar.

| etiquetas: alicante , convertirse , yacimiento , paleontológico , historia
2 1 0 K 43 cultura
sin comentarios
2 1 0 K 43 cultura

menéame