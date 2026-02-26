edición general
Escándalo de las VPP Alicante - PP y Vox salvan al alcalde en el pleno más tenso del mandato

Los votos del PP y Vox en el ayuntamiento de Alicante han rechazado este jueves la reprobación del alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala. La moción, solicitada por la oposición —PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem—, se fundamentaba en las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan. Vox sigue pidiendo la marcha de Barcala por la sospecha de corrupción que arroja el caso, pero no apoya la reprobación para no "participar en el teatro político de la izquierda".

sotillo #2 sotillo
Chusma, mangantes y sin vergüenzas todos aupados por unos ignorantes que se creen ricos
elGude #4 elGude
100000 votos más para vox.

Solo queda vox.

Vox parará las mamandurrias y eliminará los chiringuitos.
Andreham #1 Andreham
Bueno, es lo que tiene el puto fascismo, que defiende a los suyos a costa de todos.

El problema lo tienen los fachapobres y tontos útiles que dicen que "al menos no son rojos".

Es que es de vergüenza que a la vez que utilizan el senado, el juzgado y sus asambleas con mayoría para echar mierda y hacer teatrillos al PSOE y a los putos zurdos, vengan llorando e intentando cancelar cuando son ellos los malos.

Dios santo, qué puto asco de gentuza, es que me pone negro.
neiviMuubs #3 neiviMuubs
Básicamente nos dicen que robar está bien siempre que roben los de la derecha, ese es el nivel. Y que hayan obreros votando a estos HDLGP.
