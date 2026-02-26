Escándalo de las VPP Alicante - PP y Vox salvan al alcalde en el pleno más tenso del mandato

Los votos del PP y Vox en el ayuntamiento de Alicante han rechazado este jueves la reprobación del alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala. La moción, solicitada por la oposición —PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem—, se fundamentaba en las presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan. Vox sigue pidiendo la marcha de Barcala por la sospecha de corrupción que arroja el caso, pero no apoya la reprobación para no "participar en el teatro político de la izquierda".