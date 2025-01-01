¿Alianza táctica?. El argentino Grabois elogió a un asesor de Trump conocido por su saludo nazi: "Steve Bannon es un humanista"

En una larga editorial para Blender; Juan Grabois reinvindicó a un líder de la extrema derecha supremacista "Steve Bannon es un tipo muy interesante" -dijo Grabois- "Es un humanista. Habla de que él es un nacionalista populista. Hay que acordase de Franz Fanon, no es lo mismo el nacionalismo de los pueblos oprimidos que el nacionalismo de los imperios. Pero en el fondo es un humanista católico” "El clivaje en el siglo XXI, no es autoritarismo versus democracia; es humanismo versus deshumanización", definió Juan Grabois.