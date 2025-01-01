¿Alianza táctica?. El argentino Grabois elogió a un asesor de Trump conocido por su saludo nazi: "Steve Bannon es un humanista"

En una larga editorial para Blender; Juan Grabois reinvindicó a un líder de la extrema derecha supremacista "Steve Bannon es un tipo muy interesante" -dijo Grabois- "Es un humanista. Habla de que él es un nacionalista populista. Hay que acordase de Franz Fanon, no es lo mismo el nacionalismo de los pueblos oprimidos que el nacionalismo de los imperios. Pero en el fondo es un humanista católico” "El clivaje en el siglo XXI, no es autoritarismo versus democracia; es humanismo versus deshumanización", definió Juan Grabois.
Si vende humo es humo-rista ¿no?
Pero ese blanquito por fuera es más negro por dentro que el hollín, y será humor negro lo que venda.
Es un Arévalo de 2025: se rie de los marginados que no se pueden defender. Cuando se lo afean, se hace el ofendido. Nunca se ríe de los que tienen el poder.
A saber lo que el pavo ése entiende por "humanista", que es un término ambiguo.
Según la RAE:
"Doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos".
Relacionar esto con ese trozo de mierda... en fin.