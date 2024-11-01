Aliança Catalana: ¿un ascenso (in)evitable?

Los 'fachas' generan una fascinación en gran parte de los medios de comunicación por su lenguaje directo y su táctica de 'épater les bourgeois', que les genera una atención desproporcionada, incluso por parte de sus rivales.
Cuando por la razón que sea los magnates , el capitalismo, el dinero ve que tiene problemas es cuando crece el fascismo y la extrema derecha, y llega un momento que el perro se descontrola, ahora estamos en ese momento que se esta metiendo mucho dinero en impulsar estos grupos para proteger patrimonios y grandes cuentas, el problema, que está empezando a descontrolados y luego vendrán las consecuencias
Durante años los partidos independentistas han vendido que había que traer inmigrantes, que iba a "parla català", una masa crítica para la independencia.
Ahora viene otro partido con las mismas historias pero para echarlos.
Se aprovechan de décadas de deterioro educativo que ha convertido al ciudadano en un ser aborregado y acrítico.
La inmensa mayoría de problemas de este mundo los han creado políticos. Desde que el hombre es hombre
