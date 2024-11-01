edición general
Aliança Catalana: ¿un ascenso (in)evitable?

Los 'fachas' generan una fascinación en gran parte de los medios de comunicación por su lenguaje directo y su táctica de 'épater les bourgeois', que les genera una atención desproporcionada, incluso por parte de sus rivales.

pip #2 pip
Forma parte del ascenso mundial de la extrema derecha capitaneada por Trump. Era prácticamente inevitable que aquí surgiese una marca autóctona ya que para mucha gente, la patria es otra.
#5 ombresaco
#2 creo que el mayor éxito de Bannon es ser reconocido, pero que la gente hable de Trump como ideólogo, o incluso de trumpismo, si es solo un apéndice.
pip #6 pip
#5 bueno, es la cabeza visible de toda esta mierda. Trump normaliza cosas que hasta hace poco tiempo eran escandalosas por nazis, y está impulsando los movimientos de ultraderecha a nivel global IMHO. Tampoco soy sociólogo, es mi impresión.
themarquesito #7 themarquesito
#2 La internacional reaccionaria nunca descansa
#9 maestrodenada
#2 pero creo que nos estamos perdiendo un poco esta ola de extrema derecha ha nacido por algo, no por la.situacion de x colectivo sino que esta financiado por alguien y por algo, busca el dinero y lo encontrarás.
Cuando por la razón que sea los magnates , el capitalismo, el dinero ve que tiene problemas es cuando crece el fascismo y la extrema derecha, y llega un momento que el perro se descontrola, ahora estamos en ese momento que se esta metiendo mucho dinero en impulsar estos grupos para proteger patrimonios y grandes cuentas, el problema, que está empezando a descontrolados y luego vendrán las consecuencias
Torrezzno #10 Torrezzno *
#2 mi análisis es que son políticos intentando "arreglar" un problema que otros políticos han creado. Lo entrecomillo porque no van a arreglar nada y los inmigrantes no tienen la culpa.
Durante años los partidos independentistas han vendido que había que traer inmigrantes, que iba a "parla català", una masa crítica para la independencia.
Ahora viene otro partido con las mismas historias pero para echarlos.
Se aprovechan de décadas de deterioro educativo que ha convertido al ciudadano en un ser aborregado y acrítico.

La inmensa mayoría de problemas de este mundo los han creado políticos. Desde que el hombre es hombre
Torrezzno #1 Torrezzno *
Spoiler. Has puesto la conclusión del articulo en la entradilla! xD xD xD es ver un "facha" y perder el control
NotVizzini #8 NotVizzini
Te dejó aqui el enlace del analisis y reflexiones que compartí hace unos dias:

menea.me/2fwrh
#3 roca
Cuando bloqueas el fascismo pasa lo que pasa
alcama #4 alcama
Siempre fueron lazis
