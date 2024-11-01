edición general
Un aliado de Putin habla sin tapujos sobre la posibilidad de una guerra de Rusia con Europa

Dmitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente ruso, ha cambiado su tono habitual.

Mark_ #1 Mark_
Tanto Rusia como Alemania necesitan reactivar su economía y una guerra es rápido, efectivo y sólo cuesta unas cuantas vidas sin valor como son las de cualquiera de nosotros.

Habrá guerra.
pip #3 pip
#1 las guerras no reactivan ninguna economía, la hunden completamente. Y menos la tercera guerra mundial que es una amenaza existencial.
azathothruna #4 azathothruna
#3 Como misantropo, discrepo
#5 silzul
#3 Las guerras son otra crisis más que fuerza la redistribución de riqueza. Con la salvedad de que el país en general que más pierde es el que la pierde y más si la guerra se hace en su territorio. Y el ganador, suele además ganar recursos a medio/largo plazo. Solo hay que ver el caso de EEUU tras la segunda guerra mundial que después de estar ranqueando después del crash del 29... salio con fuerza y encima como la primera potencial mundial. Y por desgracia para ellos con la URSS pisándoles los…   » ver todo el comentario
pip #7 pip
#5 que algún rico se forre más, si. Que la economía de un país que sufre una guerra en su propio territorio mejore, es absurdo. Al primer misil ruso sobre Berlín la economía Alemana (bueno, y la europea y las demas de rebote) se va a tomar por el culo.

De hecho, destruir la economía de tu enemigo es objetivo militar prioritario, porque su capacidad bélica depende de eso directamente.
obmultimedia #6 obmultimedia
#1 Rusia esta atacando Ucrania, tanto uno como el otro estan en Europa,ergo llevamos 3 años en guerra en Europa.
azathothruna #2 azathothruna
Saldra mejor que la cagada especial :shit: :troll:
Pero ojala que los europedos pierdan
#8 Grandpiano
Qué tontada de noticia, además el redactor evidentemente no sabe de lo que habla. Medvedev es un don nadie que lleva años provocando a Europa y EEUU diciendo barbaridades para ver si se gana el favor de Putin. Esta es una no noticia.
share.google/uFnNrxMX4z41t8nN1
