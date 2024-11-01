edición general
Un aliado de Ginni Thomas sugiere una «peligrosa» medida de Trump que podría amenazar las elecciones de 2026. (Eng)

«La dinámica general, que supone un enorme problema para el país independientemente del partido que gane, es que la gente puede perder la fe en la fiabilidad de las elecciones», afirmó Ben Ginsberg, destacado abogado electoral del Partido Republicano y crítico del presidente Donald Trump, «y las elecciones son el mecanismo básico para la transferencia pacífica del poder que siempre ha sido la base de nuestro país».

Ginni Thomas es la mujer de Clarence Thomas, juez del Tribunal Supremo que ha tenido regalos de alto nivel como viajes o una autocaravana de lujo y que fue llamada a declarar por afirmar que las elecciones de 2020 fueron un fraude
