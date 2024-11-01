edición general
Un aliado clave de Putin advierte que Moscú podría confiscar objetos valiosos de la Corona británica como venganza

'Gran Bretaña cometió un delito', aseguró el expresidente ruso, Dmitry Medvedev.

YeahYa #1 YeahYa
A los británicos les vas a hablar de confiscar.... JAJAJJA
alpoza #2 alpoza
Que se vayan al British y confisquen lo confiscado.
