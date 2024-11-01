·
Un aliado clave de Putin advierte que Moscú podría confiscar objetos valiosos de la Corona británica como venganza
'Gran Bretaña cometió un delito', aseguró el expresidente ruso, Dmitry Medvedev.
reino unido
rusia
YeahYa
A los británicos les vas a hablar de confiscar.... JAJAJJA
alpoza
Que se vayan al British y confisquen lo confiscado.
