Para algunas personas hay algo mucho mejor que tener un PC en casa: tener un rack de servidores

Están los friquis tecnológicos y luego están los friquis tecnológicos. Así, en negritas. Unos creen que el summum está en lograr un setup potente en el que combinen potencia, retroiluminación y un gran sistema de refrigeración. Pero hay otros que van más allá y no se conforman con configurar un PC a medida, por muy ambicioso que sea ese PC. No. Para esos otros usuarios el verdadero summum está en montarse un rack de servidores, una versión "doméstica" de los racks que encontramos habitualmente en centros de datos y que les permiten experiment