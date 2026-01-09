¿Alguien sabe por qué salen estas grietas en algunos huevos? ¿Es normal?

¡Hola a todos! Tengo una duda de cocina que me tiene un poco confundido. De vez en cuando me salen huevos que tienen como una "costura" o una grieta muy marcada en el cascarón, como si se hubiera roto y pegado dentro de la gallina.
Lo extraño es que el cascarón no se siente débil, de hecho es bastante grueso, así que no creo que sea por falta de calcio. Me da un poco de cosa que sea porque la gallina esté enferma o algo así.
¿A alguien más le ha pasado? ¿Es seguro comerse un huevo así o mejor lo tiro? Si hay alguien por aquí que sepa de granjas o de biología que me ilumine un poco, ¡se los agradecería mucho!
| etiquetas: #huevos, #alimentaci, #curiosidades, #duda, #cocina