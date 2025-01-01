Mientras la Consellería de Medio Rural insiste en que el incendio de Chandrexa de Queixa arrasó 17.500 hectáreas, el análisis satelital realizado a través del visor EO Browser revela una realidad mucho más dura: 24.700 hectáreas devastadas en apenas diez días. La diferencia no es menor: hablamos de más de 7.000 hectáreas “desaparecidas” de los registros oficiales, lo que pone en entredicho la transparencia de la Xunta y evidencia una estrategia institucional para minimizar el alcance de la catástrofe medioambiental
| etiquetas: mentiras institucionales , chandrexa-satélites
La relación entre los incendios masivos y el cambio climático es, de hecho, un ejemplo clásico de retroalimentación positiva en el sistema climático. Esto significa que el calentamiento global inicia procesos que a su vez intensifican el propio calentamiento, creando un círculo vicioso.
(A) El funcionamiento de este ciclo de incendios globales es bien conocido:
Falta de prevención y recortes en extinción
