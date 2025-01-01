edición general
32 meneos
37 clics
Alguien miente. Los satélites cifran en 24700 Has. y no 17000 Has. las quemadas Chandrexa

Alguien miente. Los satélites cifran en 24700 Has. y no 17000 Has. las quemadas Chandrexa

Mientras la Consellería de Medio Rural insiste en que el incendio de Chandrexa de Queixa arrasó 17.500 hectáreas, el análisis satelital realizado a través del visor EO Browser revela una realidad mucho más dura: 24.700 hectáreas devastadas en apenas diez días. La diferencia no es menor: hablamos de más de 7.000 hectáreas “desaparecidas” de los registros oficiales, lo que pone en entredicho la transparencia de la Xunta y evidencia una estrategia institucional para minimizar el alcance de la catástrofe medioambiental

| etiquetas: mentiras institucionales , chandrexa-satélites
26 6 0 K 344 actualidad
14 comentarios
26 6 0 K 344 actualidad
sotillo #2 sotillo
La conselleria siempre dice la verdad ¿Van a saber más los satélites que un enchufado?
3 K 41
#9 tromperri
¿Hay alguna desgracia que haya ocurrido en este país en la que el PP no haya mentido con absoluta vileza? ¿Por qué habría de ser diferente esta vez?
1 K 28
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#9 ummmmmmm no
0 K 20
Inkululeko #1 Inkululeko
Las cifras de la Xunta siempre están subestimadas. Nada nuevo.
2 K 27
#8 wai
#1 Igual solo están desactualizados.
0 K 10
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#8 si están desactualizados, desde cuando?
0 K 20
NPCmasacrado #6 NPCmasacrado
En redes atacamos, españa y sus administraciones son un peligro para la vida, no protegen a la gente de incendios, de emergencias, cuidado turistas! españa te puede matar

Así bajamos la vivienda y precios y obligamos a actuar, dadle en reddit en foros internacionales pa que lo lean los guiris, vamooos hundimos esto, trabajaaaaaad, moveeeeeeeeeed, rapidito
0 K 20
TardisKun #3 TardisKun
Me fío más del satélite, incluso aunque me dijeran que lleva un Pentium 90, de aquellos que tenían el error en el coma flotante, me da igual, es más fiable, siempre.
1 K 17
autonomator #7 autonomator
¿Políticos mintiendo y maquillando cifras retorciendo los datos a su placer ?
me sangran y no pincho.
0 K 16
alehopio #13 alehopio
#0 << minimizar el alcance de la catástrofe medioambiental >>

La relación entre los incendios masivos y el cambio climático es, de hecho, un ejemplo clásico de retroalimentación positiva en el sistema climático. Esto significa que el calentamiento global inicia procesos que a su vez intensifican el propio calentamiento, creando un círculo vicioso.

(A) El funcionamiento de este ciclo de incendios globales es bien conocido:

)1( El calentamiento global aumenta: Las emisiones de…   » ver todo el comentario
0 K 14
#4 tierramar
Las imágenes de satélite, incuestionables y públicas, muestran un escenario dantesco. La propia asociación compara la geografía incendiada de Galicia con la de un país en guerra como Ucrania, donde los focos detectados por el sistema Sentinel corresponden a bombardeos. “La imagen de Galicia es la de un territorio arrasado”, señalan desde Arco Iris, denunciando que se oculta la magnitud del desastre.
Falta de prevención y recortes en extinción
Lejos de atribuir la tragedia únicamente al cambio…   » ver todo el comentario
0 K 12
#5 IsraelEstadoGenocida
#4 yo lo comparo a un paisaje lunar. Sin nada de vida, todo cubierto de ceniza que parece polvo, gris, yermo…
0 K 15
#12 Borgiano
Joder, menudo panfleto el Xornal Galicia este
0 K 8
#10 Madmaxi
Aun estoy esperando cifras definitivas de los muertos por covid ... lo de las Ha es facil de saber con un simple vuelo de dron.
0 K 6

menéame