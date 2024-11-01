Alguien intenta sabotear mi banda | Whiplash  

Whiplash (2014) fue una de las películas más intensas y aclamadas de esa década. Fue dirigida y escrita por Damien Chazelle. Aunque se ambienta en el mundo del jazz, muchos críticos la describen casi como un thriller o una película de "terror psicológico" por su nivel de tensión. La historia sigue a Andrew Neiman (interpretado por Miles Teller), un ambicioso joven baterista que entra en el prestigioso Conservatorio Shaffer de Nueva York con el sueño de convertirse en uno de los grandes, como Buddy Rich.