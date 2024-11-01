edición general
3 meneos
17 clics
Alguien intenta sabotear mi banda | Whiplash

Alguien intenta sabotear mi banda | Whiplash  

Whiplash (2014) fue una de las películas más intensas y aclamadas de esa década. Fue dirigida y escrita por Damien Chazelle. Aunque se ambienta en el mundo del jazz, muchos críticos la describen casi como un thriller o una película de "terror psicológico" por su nivel de tensión. La historia sigue a Andrew Neiman (interpretado por Miles Teller), un ambicioso joven baterista que entra en el prestigioso Conservatorio Shaffer de Nueva York con el sueño de convertirse en uno de los grandes, como Buddy Rich.

| etiquetas: whiplash , damien chazelle , miles teller , j.k. simmons
3 0 0 K 54 Escenakas
2 comentarios
3 0 0 K 54 Escenakas
asola33 #1 asola33
La vi ayer. Me gustó.
1 K 32
ed25519 #2 ed25519
Peliculaza, altamente recomendable si te gusta la musica jazz
1 K 29

menéame