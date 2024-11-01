edición general
Alguien ganó 400 000 dólares en Polymarket apostando por la captura de Nicolás Maduro. (EN)

La cuenta se creó hace menos de una semana e invirtió más de 30 000 dólares el día antes del asalto, obteniendo unas ganancias de más de 408 000 dólares.

themarquesito #2 themarquesito
Alguien de dentro del Pentágono, obviamente
#3 Eukherio
#2 O apellidado Trump.
reivaj01 #5 reivaj01
#3 Es para que no digan que es sólo por el petróleo.
Ahora pueden decir que también es por el amaño de apuestas.
#7 Eukherio
#5 Apuestas y criptomonedas son dinero fácil para la familia de Trump. A todos sus seguidores parece soplársela que jueguen con información privilegiada, con lo que al final puede hacer lo que le salga del nabo.

Oye, que mañana voy a anunciar que atacamos Irán, vete invirtiendo en consecuencia.
#9 Poligrafo
#3 de nombre PEDOnald.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#3

Igual es lo más probable.
Ferran #4 Ferran
#2 O el venezolano que usaban de espía :troll:
elgranmago #1 elgranmago
La noticia puede verse en Modo Lectura pero dejo aquí el texto ya traducido:

"Poco antes de que el ejército estadounidense lanzara un ataque contra Venezuela y capturara al presidente Nicolás Maduro, una cuenta en Polymarket realizó unas inversiones en un momento muy sospechoso. El mercado de predicciones había estado aceptando apuestas sobre cuándo o si Maduro sería destituido del poder, con precios para «fuera antes del 31 de enero de 2026» tan bajos como 0,07 dólares a última hora del…   » ver todo el comentario
Pertinax #6 Pertinax
Se empieza a hablar de Polymarket como predictor de la política internacional estadounidense.
phemex.com/es/news/article/polymarket-users-profit-from-insider-bets-o
cosmonauta #8 cosmonauta *
#6 Hace ya algún tiempo que polymarket es un gran predictor, cada vez es menos web3 y más mainstream
