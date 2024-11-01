·
10
meneos
32
clics
Alguien ganó 400 000 dólares en Polymarket apostando por la captura de Nicolás Maduro. (EN)
La cuenta se creó hace menos de una semana e invirtió más de 30 000 dólares el día antes del asalto, obteniendo unas ganancias de más de 408 000 dólares.
#2
themarquesito
Alguien de dentro del Pentágono, obviamente
3
K
58
#3
Eukherio
#2
O apellidado Trump.
1
K
28
#5
reivaj01
#3
Es para que no digan que es sólo por el petróleo.
Ahora pueden decir que también es por el amaño de apuestas.
0
K
10
#7
Eukherio
#5
Apuestas y criptomonedas son dinero fácil para la familia de Trump. A todos sus seguidores parece soplársela que jueguen con información privilegiada, con lo que al final puede hacer lo que le salga del nabo.
Oye, que mañana voy a anunciar que atacamos Irán, vete invirtiendo en consecuencia.
1
K
28
#9
Poligrafo
#3
de nombre PEDOnald.
0
K
7
#10
HeilHynkel
#3
Igual es lo más probable.
0
K
17
#4
Ferran
#2
O el venezolano que usaban de espía
0
K
13
#1
elgranmago
La noticia puede verse en Modo Lectura pero dejo aquí el texto ya traducido:
"Poco antes de que el ejército estadounidense lanzara un ataque contra Venezuela y capturara al presidente Nicolás Maduro, una cuenta en Polymarket realizó unas inversiones en un momento muy sospechoso. El mercado de predicciones había estado aceptando apuestas sobre cuándo o si Maduro sería destituido del poder, con precios para «fuera antes del 31 de enero de 2026» tan bajos como 0,07 dólares a última hora del…
» ver todo el comentario
1
K
31
#6
Pertinax
Se empieza a hablar de Polymarket como predictor de la política internacional estadounidense.
phemex.com/es/news/article/polymarket-users-profit-from-insider-bets-o
0
K
18
#8
cosmonauta
*
#6
Hace ya algún tiempo que polymarket es un gran predictor, cada vez es menos web3 y más mainstream
1
K
31
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
