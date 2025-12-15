Algo de Historia sobre la novela favorita de Napoleón: “Pablo y Virginia”

Napoleón tenía una novela favorita titulada “Pablo y Virginia”. Un hecho sorprendente en tanto en cuanto esa obra era lo más alejado de la imagen de aquel hombre vestido con un redingote gris y siempre, o casi siempre, con su uniforme de coronel de granaderos o de cazadores de la Guardia Imperial. Es una novela romántica en el más puro significado de esa palabra, sentimental, casi lacrimógena, que relata las desgraciadas aventuras de una pareja de jóvenes amantes en un marco exótico: la Isla de Francia (hoy Isla Mauricio).