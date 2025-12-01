Algo de historia y de cine antibélico: “Los violentos de Kelly”

Peculiar película, bélica y antibélica al mismo tiempo, “Los violentos de Kelly”, que se tituló así en España, con esa poco afortunada -pero quizás necesaria- traducción del original “Kelly´s Heroes” que refleja mucho mejor la intención de esta pequeña gran historia cinematográfica, se produjo en un momento especial: 1970, cuando el pacifismo llegaba a su punto más alto en el mundo llamado occidental y había que cambiar un tanto la clave por exigencias de taquilla.