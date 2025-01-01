edición general
Algo está echando atrás a los compradores de vivienda en EEUU en el último momento y las cancelaciones se disparan: "Están sufriendo náuseas"

El mercado inmobiliario de EEUU está dejando titulares similares al de otras economías occidentales. Elevados precios, tipos de interés notablemente más altos después de la pandemia, dificultades de los jóvenes para independizarse, cada vez más gente abocada a un alquiler por las nubes... Sin embargo, entre la vorágine de cifras, ha llamado la atención un dato muy particular. Los contratos de compraventa de viviendas que se cancelaron en julio lo hicieron a un ritmo récord, reflejando cómo unos nerviosos compradores se echaron atrás.

EEUU va a colapsar en cuestion de poco tiempo.
#1 y como hace 17 años arrastrarán a todo quisqui con ellos, lo que nos incluye. Teníamos la oportunidad de desligarnos mirando al este con el tema arancelario, pero vender leyen se hizo de vientre encima, y aprovechando el vacío generado se lo puso en pompa al Zanahorio para que la ursulizara a base de bien. Y le gustó.
