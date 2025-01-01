Algo está echando atrás a los compradores de vivienda en EEUU en el último momento y las cancelaciones se disparan: "Están sufriendo náuseas"

El mercado inmobiliario de EEUU está dejando titulares similares al de otras economías occidentales. Elevados precios, tipos de interés notablemente más altos después de la pandemia, dificultades de los jóvenes para independizarse, cada vez más gente abocada a un alquiler por las nubes... Sin embargo, entre la vorágine de cifras, ha llamado la atención un dato muy particular. Los contratos de compraventa de viviendas que se cancelaron en julio lo hicieron a un ritmo récord, reflejando cómo unos nerviosos compradores se echaron atrás.