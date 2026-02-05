·
25

53
clics
Alfonso Serrano, número dos de Ayuso, defiende la inocencia del alcalde de Móstoles: "No se trata de un caso de acoso sexual ni laboral"
El secretario general del PP en Madrid asegura que no va a "condenar a nadie sin pruebas"
|
etiquetas:
:
alfonso serrano
,
defensa
,
alcalde
,
móstoles
,
acoso sexual
16
9
0
#1
tul
Y con pruebas tampoco si es de su banda criminal
3
K
40
#2
Sergio_ftv
Resumen:
Ocurre X:
Si X es ejecutado por alguien que no pertenece a PPVox, entonces se trata de algo muy malo y actúan los FCSE y la judicatura y si hay que fabricar pruebas falsas pues se fabrican en sus cloacas.
Si X es ejecutado por alguien que pertenece a PPVox, entonces se trata de un acto fraternal por el que se lanzan pétalos al aire y los miembros de las FCSE Y de la judicatura se abrazan en un acto colectivo de paz y amor.
3
K
34
#4
SeñorPresunciones
Como es pepesuno todo ok, que no se investigue, que no se hable, que no haya revuelo... Son el meme del meme y sus votantes unos corruptos o unos subnormales. No cabe otra opción.
2
K
31
#6
concentrado
"no va a "condenar a nadie sin pruebas" . Pues a Errejón ya lo habían condenado.
1
K
27
#7
meroespectador
#6
Al Fiscal General del Estado lo condenaron sin pruebas...
0
K
7
#5
Rogue
Extorsión, se dice extorsión
0
K
12
#3
uyquefrio
Pues si lo dice serranito asunto cerrado.
0
K
10
#8
meroespectador
Ayuso ha traicionado a la víctima de forma personal, que le pidió ayuda y esta en lugar de ampararla se reunió al poco con el acosador. A ella le envió a los perros:
eldistrito.es/ayuso-denuncia-acoso-sexual-alcalde-mostoles-caso-fabric
Mira que es mala la tiparraca, pero mala, mala.
1
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
