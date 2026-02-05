edición general
Alfonso Serrano, número dos de Ayuso, defiende la inocencia del alcalde de Móstoles: “No se trata de un caso de acoso sexual ni laboral”

El secretario general del PP en Madrid asegura que no va a “condenar a nadie sin pruebas”

8 comentarios
tul #1 tul
Y con pruebas tampoco si es de su banda criminal
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Resumen:

Ocurre X:

Si X es ejecutado por alguien que no pertenece a PPVox, entonces se trata de algo muy malo y actúan los FCSE y la judicatura y si hay que fabricar pruebas falsas pues se fabrican en sus cloacas.

Si X es ejecutado por alguien que pertenece a PPVox, entonces se trata de un acto fraternal por el que se lanzan pétalos al aire y los miembros de las FCSE Y de la judicatura se abrazan en un acto colectivo de paz y amor.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Como es pepesuno todo ok, que no se investigue, que no se hable, que no haya revuelo... Son el meme del meme y sus votantes unos corruptos o unos subnormales. No cabe otra opción.
#6 concentrado
"no va a “condenar a nadie sin pruebas” . Pues a Errejón ya lo habían condenado.
meroespectador #7 meroespectador
#6 Al Fiscal General del Estado lo condenaron sin pruebas...
Rogue #5 Rogue
Extorsión, se dice extorsión
uyquefrio #3 uyquefrio
Pues si lo dice serranito asunto cerrado.
meroespectador #8 meroespectador
Ayuso ha traicionado a la víctima de forma personal, que le pidió ayuda y esta en lugar de ampararla se reunió al poco con el acosador. A ella le envió a los perros:

eldistrito.es/ayuso-denuncia-acoso-sexual-alcalde-mostoles-caso-fabric

Mira que es mala la tiparraca, pero mala, mala.
