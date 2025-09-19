edición general
Alexander Tyunin, alto ejecutivo de Rosatom, fue hallado sin vida en las afueras de Moscú

En las afueras de Moscú, el cuerpo de Alexander Tyunin, de 50 años, director general de NPK Khimprominzhiniring, una filial del gigante nuclear estatal Rosatom, fue descubierto cerca de su coche en una carretera próxima a un bosque. Cerca del cuerpo se encontraron un rifle de caza y una nota manuscrita. Tyunin dirigía Khimprominzhiniring desde abril de 2016, supervisando la producción de compuestos de carbono para la aviación, la energía y la industria.

ChatGPT #1 ChatGPT
Cómo se dice “le hicieron un Blesa” en parruski?
jm22381 #2 jm22381
Su empresa es el único productor de fibra de carbono de Rusia para los drones Shahed. La nota dice: "Yo mismo lo hice, estoy cansado de luchar contra la depresión, se ha vuelto cada vez peor, no hay salida.
Tyunin Aleksandr Vladimirovich
Dirección: [tachado], Moscú
Esposa: Tyunina Marina Sergeevna
(firma)
19.09.25"
Vía: www.the-sun.com/news/15221020/russian-tycoon-death-business-elite/
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Raro, en los bosques no suelen poner ventanas
