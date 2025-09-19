Alexander Tyunin, alto ejecutivo de Rosatom, fue hallado sin vida en las afueras de Moscú

En las afueras de Moscú, el cuerpo de Alexander Tyunin, de 50 años, director general de NPK Khimprominzhiniring, una filial del gigante nuclear estatal Rosatom, fue descubierto cerca de su coche en una carretera próxima a un bosque. Cerca del cuerpo se encontraron un rifle de caza y una nota manuscrita. Tyunin dirigía Khimprominzhiniring desde abril de 2016, supervisando la producción de compuestos de carbono para la aviación, la energía y la industria.