¡Alex Palou, tetracampeón! Acaba 3º y completa su histórico póker de títulos en IndyCar

Alex Palou no ha faltado a su cita con la historia y ha cosechado este domingo en Portland su cuarto título de la IndyCar. Así, el piloto nacido en Sant Antoni de Vilamajor ha cosechado su tercer entorchado consecutivo, igualando los cuatro del escocés Dario Franchitti (el último que ganó tres títulos seguidos, entre 2009 y 2011), del francés Sébastien Bourdais y de una leyenda como el estadounidense Mario Andretti, quedando solamente con Scott Dixon y A.J.Foyt como los únicos hombres que le quedan por superar en la clasificación histórica.