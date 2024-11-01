Alertan de la "muerte" de un río andaluz: "Donde había vacas y acebuches, ahora hay pozos ilegales y aguacates"

Verdemar–Ecologistas en Acción vuelve a denunciar la grave sobreexplotación hídrica del río Guadiaro y sus afluentes, incluidos en la Red Natura 2000. Advierten de que la causa principal es el crecimiento descontrolado de los cultivos de aguacate en terrenos de secano, lo que está provocando un desequilibrio hídrico alarmante en la zona. Los fondos de inversión y grandes capitales compran fincas históricas para transformarlas en monocultivos intensivos, desplazando a la población local y destruyendo la economía sostenible del valle del Guadiaro