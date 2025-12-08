Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 7,6 [ENG]

Se ha emitido una alerta de tsunami para partes de la costa este de Japón tras un terremoto de magnitud 7,6 que azotó la costa el lunes, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto se produjo a las 23:15 hora local (9:15 a. m. ET) a unos 70 km de la costa del país y a una profundidad de unos 53 km.