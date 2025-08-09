La alerta sanitaria por el uso del dentífrico Colgate Total Clean Mint se extiende por América Latina

Colgate-Palmolive retiró esta semana del mercado mexicano su dentífrico Colgate Total Clean Mint. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta tras hacerlo semanas antes Argentina, Chile, Brasil y Colombia. Advirtió de que muchos usuarios tuvieron efectos adversos: inflamación en encías, sensibilidad dental, aftas, forúnculos y reacción alérgica. A finales de junio Colgate-Palmolive anunció que dejaba de fabricarla tras una investigación interna “centrada en niveles de aromatizante” del producto.