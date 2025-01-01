Alerta roja en Sevilla: "Es como estar dentro de un horno"

Muchos hoteles han reforzado el servicio de aire acondicionado y los restaurantes del centro están ampliando sus horarios de apertura nocturna. "La mayoría de los clientes ahora vienen después de las 21:00. Antes de eso, las terrazas están vacías", señala el camarero en un local de la calle Albareda.
| etiquetas: sevilla , horno , calor , alerta roja , cambio climático
No sé si soy el único pero antes, el calor era sofocante pero la sensación ahora es como si te asaran, no incompatible con la vida pero definitivamente no normal.