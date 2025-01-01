edición general
Alerta roja en Sevilla: "Es como estar dentro de un horno"

Muchos hoteles han reforzado el servicio de aire acondicionado y los restaurantes del centro están ampliando sus horarios de apertura nocturna. "La mayoría de los clientes ahora vienen después de las 21:00. Antes de eso, las terrazas están vacías", señala el camarero en un local de la calle Albareda.

etiquetas: sevilla , horno , calor , alerta roja , cambio climático
#2 tromperri
que extraño… no entiendo como nadie avisó de esto hace décadas…
#3 concentrado
"los restaurantes del centro están ampliando sus horarios de apertura nocturna". ¿Ahora son los restaurantes los que deciden los horarios de cierre?
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Aunque el artículo se centra en cómo lo están viviendo los turistas, esto es real para todos. Este calor no es normal, son las 20:45 y si pusiera un huevo en el suelo se freiría. Es realmente como estar dentro de un horno y es así todos los días desde las 11.00 hasta muy pasadas las 21.00.

No sé si soy el único pero antes, el calor era sofocante pero la sensación ahora es como si te asaran, no incompatible con la vida pero definitivamente no normal.
#4 Leon_Bocanegra
#1 aquí no estamos mucho mejor  media
