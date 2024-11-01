"Alerta roja", los analistas hacen sonar las alarmas: la burbuja de la IA es ya cuatro veces "más grande" que la de las hipotecas subprime [EN]

Varios analistas están haciendo sonar las alarmas sobre la industria de la IA, ya que podría ser una gran burbuja financiera que potencialmente podría llevar a la economía global a una grave recesión. A día de hoy, la burbuja generada sería 17 veces más grande que la de las puntocom, de finales de los 90, y 4 veces más grande que la inmobiliaria que derrumbó la economía mundial en 2008. Se han sobrevalorado enormemente las capacidades de las IAs, los datos muestran que la tasa de adopción entre las grandes empresas ya ha comenzado a disminuir.