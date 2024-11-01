edición general
"Alerta roja", los analistas hacen sonar las alarmas: la burbuja de la IA es ya cuatro veces "más grande" que la de las hipotecas subprime [EN]

Varios analistas están haciendo sonar las alarmas sobre la industria de la IA, ya que podría ser una gran burbuja financiera que potencialmente podría llevar a la economía global a una grave recesión. A día de hoy, la burbuja generada sería 17 veces más grande que la de las puntocom, de finales de los 90, y 4 veces más grande que la inmobiliaria que derrumbó la economía mundial en 2008. Se han sobrevalorado enormemente las capacidades de las IAs, los datos muestran que la tasa de adopción entre las grandes empresas ya ha comenzado a disminuir.

Como las .com, si venía la fuerte la web pero la bolsa lo infló demasiado rápido. De todas formas son esos mismo analistas los que las califican como “comprar”
Aprovechad las IAs gratuitas, que las hay muy buenas, antes que la burbuja explote.
Efectivamente lo de la "IA" puede ser mucho peor, porque los mismos inversores estarán usando a esas "IAs" mentirosas para decidir sobre sus inversiones... :-D
