Alerta por la crecida de ríos: el Onyar se complica en Girona y por el Daró ya baja más agua que con el Gloria

La levantada que afecta desde hace horas, sobre todo, a las comarcas de Girona está dejando una situación hidrológica muy delicada, con ríos y arroyos creciendo de manera rápida y sostenida. El caso más preocupante es el del río Daró, que a su paso por La Bisbal d’Empordà ha superado este lunes por la mañana los 434 metros cúbicos por segundo, una cifra que ya bate el máximo registrado durante el temporal Gloria de enero de 2020, cuando se situó en 430 m³/s.