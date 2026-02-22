Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas gominolas japonesas de Hello Kitty por riesgo de asfixia y piden que no se consuman

Se han disctribuído en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, pero no se descarta en el resto de comunidades autónomas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado la retirada del mercado de unas gominolas de Hello Kitty importadas de Japón tras detectar un riesgo de asfixia asociado a su consumo, según ha informado el organismo público en un comunicado.
