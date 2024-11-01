Alemania tiene menos habitantes de lo anteriormente estimado

La población de Alemania es de 82,7 millones según los resultados de un censo publicados este martes, con 1,4 millones de habitantes menos de lo que se suponía anteriormente. El déficit es especialmente acusado en el caso de la población extranjera, según informó la Oficina Federal de Estadística del país. Las mujeres superan en número a los hombres Las cifras revelan que la población creció alrededor de 2,5 millones entre el censo de 2011 y el de 2022, menos de lo esperado. El censo determina las cifras de población de los 10.786 municipios