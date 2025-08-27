edición general
Alemania recupera el servicio militar para reclutar a miles de soldados frente a Rusia |

El nuevo plan será voluntario con una duración de seis meses; si no se alcanzan las cifras previstas, el gobierno podría optar por restablecer el servicio militar obligatorio

Pacman #2 Pacman *
Seis meses? En ese tiempo no les enseñas ni a tumbarse en el fondo de la trinchera a morir

Vamos por un camino muy feo
fofito #7 fofito
En serio los alemanes creen que Rusia les va a invadir? Para sacar qué beneficios de ello?
A pesar de estar Alemania en la OTAN? Arriesgándose Rusia a un conflicto intercontinental...en busca de qué supuestos beneficios?
Incluso cuando cuentan con un Estado tapón que odia a Rusia y es el que porcentualmente más gasta en armamento de Europa? Dejando Rusia decenas de miles de bajas propias antes siquiera de haberse acercado las fronteras alemanas?

Alemania necesita recuperar la cordura.
#9 Klamp
#7 Alemania quiere tener hard power para poder hacer valer sus intereses en el extranjero.
garnok #10 garnok
#7 "En serio los alemanes ucranianos creen que Rusia les va a invadir? Para sacar qué beneficios de ello?" Esa es la pregunta que todo el mundo hacia antes de febrero del 22
javibaz #1 javibaz
¿Ya tienen claro a quien le van a hacer la guerra?
#3 candonga1
#1 A los que les han volado el suministro de energía barata.

ummon #6 ummon
#1 La pregunta no es esa, la pregunta es:
¿Ya tienen claro a donde les van a mandar a morir para defender los intereses de otros?
alfre2 #8 alfre2
Aquí hay más de cuatro a los que ya les falta tiempo para pedir lo mismo en España. Emocionados de los juguetitos para matar, que ven aquel conflicto como “el de nuestros hermanos”
antesdarle #5 antesdarle
