5

21
clics
Alemania recupera el servicio militar para reclutar a miles de soldados frente a Rusia
El nuevo plan será voluntario con una duración de seis meses; si no se alcanzan las cifras previstas, el gobierno podría optar por restablecer el servicio militar obligatorio
|
alemania
ejército
4
1
0
K
60
actualidad
10 comentarios
#2
Pacman
*
Seis meses? En ese tiempo no les enseñas ni a tumbarse en el fondo de la trinchera a morir
Vamos por un camino muy feo
1
K
24
#7
fofito
En serio los alemanes creen que Rusia les va a invadir? Para sacar qué beneficios de ello?
A pesar de estar Alemania en la OTAN? Arriesgándose Rusia a un conflicto intercontinental...en busca de qué supuestos beneficios?
Incluso cuando cuentan con un Estado tapón que odia a Rusia y es el que porcentualmente más gasta en armamento de Europa? Dejando Rusia decenas de miles de bajas propias antes siquiera de haberse acercado las fronteras alemanas?
Alemania necesita recuperar la cordura.
1
K
22
#9
Klamp
#7
Alemania quiere tener hard power para poder hacer valer sus intereses en el extranjero.
0
K
8
#10
garnok
#7
"En serio los
alemanes
ucranianos creen que Rusia les va a invadir? Para sacar qué beneficios de ello?"
Esa es la pregunta que todo el mundo hacia antes de febrero del 22
0
K
6
#4
HeilHynkel
#0
Yo creo que se parece bastante.
www.meneame.net/story/gobierno-alemania-aprueba-proyecto-ley-instaurar
0
K
20
#1
javibaz
¿Ya tienen claro a quien le van a hacer la guerra?
0
K
15
#3
candonga1
#1
A los que les han volado el suministro de energía barata.
4
K
76
#6
ummon
#1
La pregunta no es esa, la pregunta es:
¿Ya tienen claro a donde les van a mandar a morir para defender los intereses de otros?
2
K
39
#8
alfre2
Aquí hay más de cuatro a los que ya les falta tiempo para pedir lo mismo en España. Emocionados de los juguetitos para matar, que ven aquel conflicto como “el de nuestros hermanos”
0
K
12
#5
antesdarle
Pide suscripción
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
