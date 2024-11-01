Alemania quiere que los jubilados vuelvan al trabajo hasta los 70 años

Los países europeos carecen de mano obra suficiente y ya no admiten más emigrantes. El gobierno alemán busca una solución haciendo que los jubilados vuelvan al puesto de trabajo hasta los 70 años, a cambio de eximirles de pagar impuestos. Mantener a las personas mayores en el mercado laboral durante más tiempo es una prioridad para el gobierno de Friedrich Merz, que tampoco quiere pagar pensiones en un país donde el número de ancianos que cobran su retiro es cada vez mayor.
Doble combo, haces dumping laboral a los trabajadores jóvenes y encima hundes las arcas del estado
En España es distinto. Digamos que ya ha desaparecido.
El capitalismo está muriendo y nos va a arrastrar con él.