Alemania quiere que los jubilados vuelvan al trabajo hasta los 70 años

Alemania quiere que los jubilados vuelvan al trabajo hasta los 70 años

Los países europeos carecen de mano obra suficiente y ya no admiten más emigrantes. El gobierno alemán busca una solución haciendo que los jubilados vuelvan al puesto de trabajo hasta los 70 años, a cambio de eximirles de pagar impuestos. Mantener a las personas mayores en el mercado laboral durante más tiempo es una prioridad para el gobierno de Friedrich Merz, que tampoco quiere pagar pensiones en un país donde el número de ancianos que cobran su retiro es cada vez mayor.

6 comentarios
jonolulu #1 jonolulu
"a cambio de eximirles de pagar impuestos"

Doble combo, haces dumping laboral a los trabajadores jóvenes y encima hundes las arcas del estado
#5 nalacily
#1 Pero no puedes absorber aún más inmigrantes, así que no toca otra.

En España es distinto. Digamos que ya ha desaparecido.
rogerius #3 rogerius *
El uno por cien de la población posee el ¿80%? de la riqueza total pero quien se tiene que joder es el 99%. Hay que distribuir socialmente el exceso de riqueza de ese 1%.
Valdreu #4 Valdreu
En Alemania no es que las pensiones sean precisamente altas

miradordeatarfe.es/?p=63521

El capitalismo está muriendo y nos va a arrastrar con él.
#2 diablos_maiq
Solo le falta poner servicio militar obligatorio para los jubilados.
allaquevamos #6 allaquevamos
Cuando las barbas de tu vecino veas cortar…..
