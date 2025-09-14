Alemania propone que los niños ahorren diez euros al mes para poder pagarse la pensión al jubilarse

El canciller alemán Friedrich Merz apenas lleva cuatro meses en el cargo, pero casi desde el primer día no cesa de repetir que Alemania tiene que acometer "dolorosos" recortes en materia de prestaciones sociales. El Ejecutivo alemán propone que los menores entre seis y 18 años que asistan a la escuela reciban diez euros al mes del Estado que serán destinados a un fondo de inversión para la jubilación. De este modo, en tan solo 12 años, se acumularían 1.440 euros.
La rentabilidad media real del SP500 ajustada a la inflación de los EEUU es del 6-7% incluyendo los crash de la bolsa
Como todo la formula del interés compuesto no te garantiza que vaya a ocurrir pero te da una idea de como funciona el interes acumulado
Aquí se esta hablando de cuentas de ahorro.
Qual es el retorno de la inversión de los cuentas de ahorro a los 60 años?
Un fondo de inversión de acumulación es aquel en el que los rendimientos generados, como dividendos o intereses, se reinvierten automáticamente en el fondo en lugar de ser pagados al inversor. Esto aumenta el patrimonio del fondo y permite que esos rendimientos generen más ganancias a través del efecto compuesto.
La mejor estrategia de inversión cuando eres joven es invertir en cosas que te permitirán producir dinero: formación, hacer relaciones, habilidades sociales, e incluso emprender. No es que ahorrar sea malo, pero el objetivo no es para enterrarlo durante 60 años .
Tu sabes lo bien que les vendria a los bancos disponer ya del dinero de la gente para especular desde la más tierna infancia?
Quien crees que soborna a los políticos, los niños o los banqueros?
Pues eso, a buen entendedor...
No propagemos bulos.
- La AfD triplica sus resultados en los comicios municipales del Estado mas poblado de Alemania
- Alemania: AfD alcanza un récord en las encuestas
- Los votantes que propulsan a la ultraderecha en Alemania: “Todo es una mierda”
Cualquiera puede ver una tendencia. En Alemania va disfrutar lo sembrado
La AfD simplemente tiene que decir que va en contra de esta medida, o de reducir el estado de bienestar(lo que queda) y acusar al gobierno que hacen estos recortes para llegar al 5% del gasto en defensa, o que se están dando miles de millones todos los años en ayuda a Ucrania a costa de sacrificar los servicios sociales en el país. O decir que van contra la… » ver todo el comentario
Lo que hace falta es mucha más cultura financiera
Y si hablamos de la décima parte pues es la décima parte.
A 5€ de ratoncito Perez por diente, se le tendrían que caer 20 dientes al mes para poder poner esos cien euros. Igual es un pelín excesivo.
Yo en la próximas elecciones voy a votar a VOX para que gestione en el Estado español, entre otros temas el tema de las pensiones, en el.
Como idea no me parece mal.
Que más da que haya alguien honesto que predica el no robarás, y no, no hablo de la iglesia
