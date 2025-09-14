Alemania propone que los niños ahorren diez euros al mes para poder pagarse la pensión al jubilarse

El canciller alemán Friedrich Merz apenas lleva cuatro meses en el cargo, pero casi desde el primer día no cesa de repetir que Alemania tiene que acometer "dolorosos" recortes en materia de prestaciones sociales. El Ejecutivo alemán propone que los menores entre seis y 18 años que asistan a la escuela reciban diez euros al mes del Estado que serán destinados a un fondo de inversión para la jubilación. De este modo, en tan solo 12 años, se acumularían 1.440 euros.