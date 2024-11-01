edición general
Alemania se prepara para la guerra: Hamburgo acoge 'Red Storm Bravo', su mayor ejercicio militar desde el fin de la Guerra Fría

Tropas de la OTAN se despliegan al este desde Hamburgo en respuesta a un conflicto militar en la frontera de un estado báltico. Eso es lo que se ensaya en la operación "Red Storm Bravo", el mayor ejercicio militar desde el fin de la Guerra Fría. Alemania ha iniciado este jueves este ejercicio militar, que dura tres días ininterrumpidos. El escenario que se simula en Red Storm Bravo es el de un ataque ruso. En ese caso, Hamburgo se convertiría en un centro para el despliegue de tropas de la OTAN en el flanco oriental de la alianza.

#1 Barriales
La industria del miedo de los mayores traidores de la historia.
3
#2 freenetico
Ahora a buscarse un enemigo, ah que ya lo tienen!
3
#3 luckyy
#2 Y todo por unos drones... si los hubieran rodeado con un ejército, no sé qué harían
0
#5 sotillo
Si bien en 1924 Alemania se centraba en la recuperación económica y no en la guerra el gobierno de la República de Weimar si puso las bases para el rearme que vendría con el régimen Nazi, no digo que se esté repitiendo la historia del siglo pasado, pero joder cómo se va pareciendo
1
#4 gelatti
¿500 soldados? ¿Seguro que no es una boda o una rave?

Los orcos deben estar acojonados, pero de risa.
0
#8 OCLuis
Propongo una guerra, del pueblo contra sus líderes belicosos. Os aseguro que después de eso viviremos todos tranquilos y en paz.
0
#6 astur365_628eed2f50e0f
No ye por nada pero las dos últimas guerras mundiales fueron culpa de Alemania y les salió regular , sobretodo lo de enfrentarse a los rusos
0
#7 j-light
#6 A la tercera va la vencida, pensarán.

Pero iba a decir lo mismo. No sé qué les ha hecho pensar que meterse en una nueva guerra les va salir algo mejor que las anteriores. Yo lo dejaría estar.
0
#9 pozz
#6 La segunda guerra mundial la iniciaron los rusos y alemanes, que parece que se te olvida que pactaron juntos el repartirse el este de europa y desfilaron juntitos en la Polonia ocupada.
es.wikipedia.org/wiki/Desfile_militar_alemán-soviético_en_Brest-Lito

Y tambien parece que olvidas lo terriblemente mal parada que acabo la URSS tras la derota en Afganistan, acabo desmembrada, y la mayoria de esos miembros fueron de cabeza a la UE y a la OTAN.
0

