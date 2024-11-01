Alemania se prepara para la guerra: Hamburgo acoge 'Red Storm Bravo', su mayor ejercicio militar desde el fin de la Guerra Fría

Tropas de la OTAN se despliegan al este desde Hamburgo en respuesta a un conflicto militar en la frontera de un estado báltico. Eso es lo que se ensaya en la operación "Red Storm Bravo", el mayor ejercicio militar desde el fin de la Guerra Fría. Alemania ha iniciado este jueves este ejercicio militar, que dura tres días ininterrumpidos. El escenario que se simula en Red Storm Bravo es el de un ataque ruso. En ese caso, Hamburgo se convertiría en un centro para el despliegue de tropas de la OTAN en el flanco oriental de la alianza.
Los orcos deben estar acojonados, pero de risa.
Pero iba a decir lo mismo. No sé qué les ha hecho pensar que meterse en una nueva guerra les va salir algo mejor que las anteriores. Yo lo dejaría estar.
es.wikipedia.org/wiki/Desfile_militar_alemán-soviético_en_Brest-Lito
Y tambien parece que olvidas lo terriblemente mal parada que acabo la URSS tras la derota en Afganistan, acabo desmembrada, y la mayoria de esos miembros fueron de cabeza a la UE y a la OTAN.