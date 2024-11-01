Alemania se prepara para la guerra: Hamburgo acoge 'Red Storm Bravo', su mayor ejercicio militar desde el fin de la Guerra Fría

Tropas de la OTAN se despliegan al este desde Hamburgo en respuesta a un conflicto militar en la frontera de un estado báltico. Eso es lo que se ensaya en la operación "Red Storm Bravo", el mayor ejercicio militar desde el fin de la Guerra Fría. Alemania ha iniciado este jueves este ejercicio militar, que dura tres días ininterrumpidos. El escenario que se simula en Red Storm Bravo es el de un ataque ruso. En ese caso, Hamburgo se convertiría en un centro para el despliegue de tropas de la OTAN en el flanco oriental de la alianza.