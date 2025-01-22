Alemania: Una niña de Turingia es atropellada por un tren y el ADN incrimina al sospechoso (GER)

Dos semanas después de la muerte de una joven de 16 años en la estación de tren de Friedland, la fiscalía de Gotinga ordenó el ingreso de un iraquí de 31 años en una clínica psiquiátrica. Se sospecha que el hombre empujó deliberadamente a la joven, residente en Heilbad Heiligenstadt , frente a un tren de mercancías el 11 de agosto. Según la Fiscalía, el hombre fue investigado por primera vez por la Policía Federal en Braunschweig en 2022. Presentó una solicitud de asilo, que fue rechazada en diciembre de ese año. Por lo tanto, su deportación...