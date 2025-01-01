Alemania insiste en su negativa a reconocer el Estado de Palestina

El primer ministro alemán, Friedrich Merz, asegura que, pese a las decisiones de países como Canadá, Francia o Reino Unido, no reconocerá el Estado palestino. No importa que cada vez más países se convenzan de la necesidad de reconocer la existencia del Estado de Palestina. Tampoco que a su lado estuviera el primer ministro de Canadá, un país que, pese a ser uno de los principales aliados de Israel en el mundo, reconocerá el Estado palestino en la próxima Asamblea de la ONU en septiembre.