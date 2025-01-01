edición general
Alemania insiste en su negativa a reconocer el Estado de Palestina

Alemania insiste en su negativa a reconocer el Estado de Palestina

El primer ministro alemán, Friedrich Merz, asegura que, pese a las decisiones de países como Canadá, Francia o Reino Unido, no reconocerá el Estado palestino. No importa que cada vez más países se convenzan de la necesidad de reconocer la existencia del Estado de Palestina. Tampoco que a su lado estuviera el primer ministro de Canadá, un país que, pese a ser uno de los principales aliados de Israel en el mundo, reconocerá el Estado palestino en la próxima Asamblea de la ONU en septiembre.

pepel #2 pepel
Habrá que plantearse construir Europa sin Alemania (ya nos tocó hacerlo en su día con Gran Bretaña).
vicvic #5 vicvic *
#2 Es tu opinión pero para ningún estado de Europa eso es una línea roja ni motivo de aislamiento, ni en Europa ni en el resto del mundo,nisiquiera en los países islámicos.

Lo digo porque se amplifican mensajes en una cámara de eco que luego en el mundo real no son ciertos.
sotillo #11 sotillo
#5 Pues esos que dices son mayoría y solo unos pocos poderosos apoyan el genocidio y niegan los dos estados, que yo no estoy de acuerdo con esto, solo un estado y no el de los judíos
#7 Cntrl
#2 si hay que elegir entre una europa unida y reconocer un estado inexistente los no extremistas lo tenemos claro

Por cierto, se lo pones a huevo a los independentistas
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Israel y Alemania son dos estados nazis y que siguen el mismo rumbo, el supremacismo.
tul #1 tul
debian denunciarle por antisemitismo
sotillo #9 sotillo
#1 Por anti semitismo no se pero por colaborar con el genocidio y dar armas para acelerar la solución final yo creo que más de un tribunal lo lleva palante
#14 soberao
No sería primer ministro en Alemania si esta cuestión no estuviera clara, la de que Palestina no existe. Con esto claro el resto no importa e Israel a Eurovisión y a competir internacionalmente, porque sus asesinos tienen carta blanca, para eso asesinan a periodistas, para que no haya testimonio de lo nazis que son.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Alemania tiene miedo de que le recuerde Israel el pasado nazi y el holocausto Judío. Alemania preso de su pasado y eso afecta a toda Europa.
#6 fremen11
#3 Miedo a qué?? Hay una gran diferencia entre los semitas y los sionistas, lo que pasa es que si te cagas en la puta madre de los hijosdelagrandisimaputa de los sionistas, éstos te dicen que eres un antisemita porque todos los sionistas son semitas mientras que no todos los semitas son sionistas y esto es lo que deberían dejarle claro a esos hijosdelagrandisimaputa
#8 Cntrl
#3 toda europa que expulsó a los judíos
sotillo #13 sotillo
#8 Yo no preguntaría ahora al pueblo donde los mandaría a todos
sotillo #12 sotillo
#3 Esto ya no cuela, ahora mismo la magnitud del genocidio supera cualquier posible culpa, la barbaridad es tan grande que incluso Putin podría barrer cualquier país y ninguna autoridad europea podría decir ni mu sin que le tapen la boca
#10 bibubibu
Entre asesinos anda el asunto.

Nos deshicimos de UK en su momento, igual es hora de deshacernos de Alemania.
antesdarle #15 antesdarle
#10 se fueron ellos voluntariamente y menuda paz :troll:
